ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Psy Alchimia presieduta dalla Dottoressa Cinzia Valenti, darà il via martedì 14 aprile a un ampio servizio di conforto e supporto alla cittadinanza in un momento di profonda difficoltà ed emergenza.

Grazie al lavoro di avvocati, sociologi, nutrizionisti e psicologi, il servizio permetterà infatti di far fronte alle più diversificate problematiche che possono riscontrarsi in questo periodo e sarà rivolto a tutte le persone che vivono situazioni di paura, ansia, sconforto o preoccupazione, con uno spazio privilegiato per i minori e le famiglie con adolescenti.

“Come Amministrazione, grazie al lavoro dell’assessore alle pari opportunità e qualità della vita Maria Luisa Volponi, abbiamo subito recepito il progetto proposto dall’associazione Psy Alchimia per far fronte alle difficoltà di tipo sociale, umano e psicologico che stanno attraversando molte famiglie ascolane” ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti. “Vogliamo dare una risposta concreta alle tante persone che stanno affrontando momenti di difficoltà, affinché possano vivere con maggior tranquillità e ottimismo questa situazione di emergenza”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alle pari opportunità e qualità della vita Maria Luisa Volponi: “Si tratta di progetto pilota, che potrà in seguito svilupparsi in maniera più ampia e articolata. Voglio chiarire che non diamo il via a un progetto che si andrà a sovrapporre ai servizi già attivi sul territorio, ma che ci sarà piena integrazione e collaborazione con essi grazie al lavoro di una equipe multidisciplinare di professionisti”.

Il servizio sarà infatti svolto da professionisti già operanti privatamente nel campo psicosociale e vedrà la collaborazione anche dell’associazione di promozione sociale SeparazionePapà, con il presidente Gianni De Carolis e il vicepresidente Enrico Panichi che metteranno la loro esperienza al servizio dei genitori separati in difficoltà.

Questo il team di lavoro che sarà a disposizione dei cittadini:

Cinzia Valenti Psicologa-psicoterapeuta, sessuologa clinica- 333 2685518- martedì e giovedì 15-17

Raffaella Bartolini Psicologa, psicoterapeuta, individuale e di coppia – 347 68803788 mercoledì e venerdì 18-20

Franca Maroni Sociologa, esperta in relazioni di aiuto- 34758996862 martedì e mercoledì 10-12

Sonia Trebaldi Biologa Nutrizionista- Esperta in Nutraceutica – 338 8458359- giovedì 18-19.

Sarah Perrucci Amministratore di sostegno, Avvocato minori e famiglia, professionista collaborativo e mediatrice familiare in formazione- 349 8545610- lunedì e giovedì 12- 15

Barbara Lucianetti Avvocato minori e famiglia, professionista collaborativo e mediatrice familiare in formazione- 340 1216346- martedì e giovedì 10-12

Gianni De Carolis Presidente SeparaAzionePapà-347 3619073 – mercoledì, giovedì e venerdì 17-18

Enrico Panichi Vice-Presidente SeparAzionePapà – 347 3798827- lunedì, mercoledì e venerdì 16-17

