COLLI DEL TRONTO – Dal 9 aprile gli studenti di Colli, che non avevano gli strumenti per usufruire della didattica a distanza, riceveranno un notebook direttamente a casa, consegnato dai volontari della Protezione Civile.

Il Comune ha infatti donato all’Isc Falcone-Borsellino dei dispositivi portatili perché ne beneficino quegli studenti di Colli che ne erano sprovvisti, dando così la possibilità a tutti di seguire le lezioni online, e garantendo il giusto accompagnamento educativo e didattico a distanza.

Nella mattinata dell’8 aprile i notebook sono stati consegnati all’Isc Falcone-Borsellino che provvederà alla catalogazione prima i volontari della Protezione Civile li distribuiscano agli studenti bisognosi.

“L’emergenza coronavirus ha coinvolto gli studenti di Colli – continua Cardilli – che oltre a dover rimanere a casa, seguono le lezioni lontano dalla propria classe e compagni e con gli insegnanti che appaiono su uno schermo. Tutto questo non è facile. In questo momento stiamo richiedendo loro un grande impegno e responsabilità per cui tocca a noi adulti, a noi amministratori, fare sì che nessuno rimanga indietro, almeno dal punto di vista degli strumenti necessari. Per questo abbiamo acquistato dei notebook da donare alla scuola”.

