MALTIGNANO – “Si informa la popolazione che l’Anas competente per territorio ha emesso una ordinanza nella quale, per asfaltatura manto stradale, provvederà alla chiusura dell’uscita di Maltignano del Raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli direzione Roma (direzione Est verso Ascoli Piceno lato nord del raccordo) dal giorno 14 aprile al 15 maggio 2020″.

Così in una nota il Comune di Maltignano: “Uscite consigliate per Maltignano da chi proviene da Porto d’Ascoli sono Castel di Lama o in alternativa Ascoli Piceno Ovest”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.