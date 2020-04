SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ORE 11 ELABORAZIONI DATI GORES I dati odierni, e soprattutto la serie odierna (anche se attenderemo il giorno di Pasqua per l’analisi settimanale) ci dicono alcune cose:

a) la tendenza al rallentamento dell’incremento dei contagi continua;

b) questa tendenza purtroppo non è rapida come ci si potrebbe aspettare: in termini assoluti i nuovi contagiati stanno oscillando tra 100 e 150 al giorno, in termini percentuali non si scende al di sotto del 2% al giorno, e soprattutto non si scende al di sotto di un positivo ogni sei tamponi.

c) essendo quasi a metà mese, questo ci può far pensare che servirà almeno tutto il mese di aprile per arrivare ad una contrazione netta e forte.

d) saranno fondamentali come al solito i dati provinciali, negli ultimi giorni abbiamo visto che nel Piceno soprattutto e a Fermo si sono registrati dei rallentamenti importanti, la situazione tuttavia resta diversa a Macerata e Ancona.

______________________________________________________________________________

ORE 10.40 DATI GORES MARCHE Sono 129 i positivi nella Regione Marche nelle ultime 24 ore. il numero di tamponi analizzati è stato di 776. Qui Pdf GORESblu10042020_9

Qui tutte le notizie di ieri, giovedì 9 aprile

Qui il Progetto 100

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.