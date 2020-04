Un sinistro autonomo, per fortuna nessuna conseguenza grave per il conducente

CASTEL DI LAMA – Scontro nella mattinata del 10 aprile, lungo la Superstrada.

Incidente all’altezza di Castel di Lama, direzione est, sull’Ascoli-Mare. Dalle prime indiscrezioni un sinistro autonomo, la vettura ha sbandato e si è ribaltata di lato dopo l’impatto contro il guard rail.

A bordo un 21enne che per fortuna non ha riportato nessuna conseguenza grave. Sul posto 118 e Polizia Stradale di Ascoli per soccorsi e rilievi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.