ASCOLI PICENO – Nel momento in cui il Paese sta facendo lo sforzo collettivo di mantenere le distanze fisiche per contrastare la diffusione del Coronavirus, è necessario trovare soluzioni alternative per continuare a fare comunità, anche dalle nostre case.

In questo scenario Bottega del Terzo Settore attiva tutte le forze presenti in campo: da un lato chiamando i Soci a unire le energie per dare vita ad un nuovo luogo di scambio di informazioni e servizi, di relazione e formazione attraverso l’iniziativa #iorestoacasaebottega, una nuova piattaforma virtuale, in cui ritrovare la comunità del Terzo Settore.

Attraverso le varie iniziative promosse, tra cui la teleassistenza IT, la formazione con webinar di altissimo livello, le tavole di confronto con i soci, le stanze virtuali per assemblee ed incontri dei soci, Bottega del Terzo Settore abbraccia, seppure in modalità virtuale, la propria comunità territoriale mettendo in risalto il potenziale di ciascuno di noi nel contribuire a sostenerla in una fase di vulnerabilità senza precedenti.

Dall’altro, attivando sinergie anche e soprattutto a favore delle persone più fragili. Nasce quindi #iorestosolidale, fortemente voluta dal Presidente di BTS, Roberto Paoletti appoggiato dal suo consiglio Direttivo, la nuovissima iniziativa per offrire pasti gratuiti nelle giornate di Pasqua e Pasquetta agli ospiti del PAS-Polo Accoglienza e Solidarietà, anch’esso socio affiliato di Bottega impegnato in questa emergenza con le sue associazioni e volontari quotidianamente coordinati da Pino Felicetti e lo Staff del PAS.

L’invito a donare è stato tempestivamente raccolto da Primo Valenti, presidente del Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva ascolana del Piceno DOP con i suoi consorziati e dallo Chef Mirko Petracci della pizzeria La Scaletta, i quali prepareranno con cura grandi quantitativi di olive all’ascolana e di pizze margherita.

Un’azione tangibile che mobilita spontaneamente la comunità attraverso l’inedito connubio tra enti del terzo settore, soci di BTS, ed imprese locali nel generare valore sociale sul territorio. Un’azione che potrà continuare a generare frutti anche in futuro.

