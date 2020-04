OFFIDA – “Dopo aver informato della mia positività, tengo a precisare che nel rispetto dei protocolli, ho effettuato due tamponi di verifica che hanno avuto entrambi esito negativo al Covid-19, certificando la mia completa guarigione”.

Così in una nota l’ex Onorevole Luciano Agostini (Partito Democratico) nel pomeriggio dell’11 aprile: “È stata un’esperienza umana durissima, che non dimenticherò per tutta la vita, anche se rispetto a tanti altri ho avuto sintomi leggeri e sono stato sempre bene. Voglio ringraziare i miei familiari, i miei amici, i miei compagni di partito ed anche gli avversari politici che in questi giorni lunghi giorni di isolamento mi hanno testimoniato affetto, solidarietà e stima”.

Il politico offidano aggiunge: “Le lunghe telefonate trascorse con tutti loro in questi giorni, hanno alleviato ansia e preoccupazioni che altrimenti sarebbero state devastanti. Un ringraziamento inoltre a tutti i sanitari ed operatori dell’Area Vasta 5 che per quanto mi riguarda mi hanno fatto sentire sempre la loro vicinanza. Visti i risultati che si stanno conseguendo nel nostro territorio è bene ringraziarli per la loro grande professionalità e per lo straordinario impegno che stanno avendo per contrastare in maniera determinante un nemico invisibile e violento”.

Agostini conclude: “In un momento di grande felicità faccio gli auguri di pronta guarigione a tutti quelli che in questo momento si trovano in una condizione difficile, ed un augurio di buona Pasqua a tutti voi”.

