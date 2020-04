Notizie da Marche, Piceno e non solo in tempo reale

ORE 18 CONFERENZA PROTEZIONE CIVILE

ORE 17 Covid-19, Abruzzo: 40 nuovi casi su 873 tamponi fatti. 6 decessi fra cui una 87enne di Martinsicuro

ORE 16 AGGIORNAMENTO GORES Casi positivi complessivi per provincia: Pesaro 2140, Ancona 1590, Macerata 818, Fermo 361, Ascoli 253

Di seguito le tabelle dell’ente

ORE 12.30 Pasqua, Forze dell’Ordine in Riviera per controlli anti-Covid. Anche Piunti

ORE 12 Covid-19, primo caso a Montefiore. Porrà: “Ha lievi sintomi, tutto sotto controllo”

ORE 10.30 Pasqua, la Municipale di Monteprandone dona uova e colombe a bambini e giovani

ORE 10.20 A Grottammare multato un cittadino proveniente da Roma

ORE 10 ELABORAZIONI GORES Per la prima volta il rapporto tamponi fatti e positivi scende al di sotto del 10%, buon segno dopo quello del giorno precedente.

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nella nostra regione 92 nuovi casi positivi su 997 tamponi effettuati.

Si tratta del dato più positivo dall’inizio dell’epidemia, in numeri assoluti bisogna risalire all’inizio di marzo ma in rapporto ai tamponi per la prima volta si scende sotto al 10%. Che sia bene augurante questa Pasqua!

ORE 9.30 San Benedetto, 12 aprile 2020. Buona Pasqua a tutti i nostri lettori

San Benedetto, 12 aprile 2020. Buona Pasqua a tutti i nostri lettori Gepostet von Riviera Oggi am Sonntag, 12. April 2020

