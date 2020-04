ASCOLI PICENO – Emessa allerta per Zone cento sulle zone di allertamento 2, 4 e 6 con validità dalle 9 alle 18 di domani martedì, 14 aprile.

Oggi alle 13 la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un nuovo messaggio di allertamento per vento sulle Zone di allertamento 2, 4 e 6 con validità dalle 09 alle 18 di domani martedì, 14 aprile 2020.

Le zone di allerta prese in considerazione sono quelle costiere.

Il vento medio potrà raggiungere intensità di vento teso, in particolare durante la parte iniziale del periodo di validità sui settori costieri settentrionali.

Le raffiche potranno raggiungere, in particolare nel corso del pomeriggio, intensità di burrasca.

Per ulteriori dettagli ecco i link al sito istituzionale della Protezione Civile regionale delle Marche:

Messaggio di allertamento:

https://console.regione.marche.it/mig/MigDocs/PDF/MA/2020/MA_20200413_18.pdf

Avviso regionale di condizioni meteorologiche avverse:

https://console.regione.marche.it/mig/MigDocs/PDF/am/2020/ameteo_20200413.pdf

Bollettino meteorologico:

https://console.regione.marche.it/mig/MigDocs/pdf/bm/2020/meteo_20200411.pdf

