SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Qui leggi le notizie di ieri, martedì 14 aprile

=============================================================================

10.50 ELABORAZIONE DATI GORES L’incremento dei contagiati delle ultime 24 ore rispetto al totale è dell’1,4%.

Mentre la percentuale dei tamponi positivi rispetto al totale degli analizzati tende ad assestarsi attorno al 10%: un ulteriore elemento riguardante la maggiore difficoltà a trovare soggetti positivi, poiché come dal grafico nella settimana precedente tale percentuale oscillava attorno al 15% mentre era ancora maggiore nelle settimane precedenti.

Una tendenza abbastanza chiara, tuttavia con questi numeri una riduzione importante dovrebbe ottenersi entro la fine del mese: a quel punto forse la percentuale di tamponi positivi potrebbe raggiungere il 5% (una cifra forse prossima a quella reale tra il totale della popolazione) e un totale di contagiati accertati inferiore a 100 unità a settimana. Da valutare, però, come influiranno l’allentamento graduale delle misure di lockdown già in corso e il termine previsto per il prossimo 4 maggio.

____________________________________________________________________________

ORE 10.30 DATI GORES Sono 77 gli accertati positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore su 662 tamponi analizzati. Il totale dei positivi è 5503. Qui il Pdf GORESblu15042020_9

_____________________________________________________________________________

ORE 10 Crisi economica, nel Piceno 22 mila richieste di credito alle banche

ORE 9.30 Lavori di manutenzione negli chalet, le lettere alla Prefettura del sindaco di Grottammare e dell’assessore regionale al Turismo

ORE 9.20 Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva: ieri a mezzogiorno il Gores ha comunicato che i ricoverati in Intensiva nelle Marche sono 104. Ben 65 in meno rispetto al “picco” del 30 marzo. Ciononostante la Regione Marche non ha abbandonato il progetto dell’ospedale da 90 posti letto alla Fiera di Civitanova, annunciato il 23 marzo (previsti 90 posti) e da concludere entro 10 giorni; diventato ufficiale il 3 aprile con una delibera di giunta; giustificato inizialmente con la necessità di realizzare posti letto di Intensiva in vista del “picco” atteso a metà aprile e poi come contenitore per accogliere malati ricoverati negli ospedali marchigiani Covid-19.

In totale, tra terapia intensiva e semi-intensiva, alla data di ieri sono 133 i posti letto liberati rispetto alla fine di marzo, 43 in più di quanti ne potrebbe contenere al massimo Civitanova.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.