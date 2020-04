ASCOLI PICENO – Al via un servizio di assistenza telefonica gratuita per famiglie.

L’Amministrazione di Ascoli Piceno rende noto che da domani, giovedì 16 aprile 2020, prenderà il via il progetto “Telefono amico per l’età evolutiva”, ideato dall’associazione di promozione sociale “Oltre” e patrocinato dal Comune.

Una equipe di professionisti esperti dell’età evolutiva sarà a disposizione delle famiglie e dei loro figli – in maniera gratuita – per fornire supporto telefonico e orientamento a distanza in merito a situazioni problematiche derivanti dall’emergenza Coronavirus.

“Come Amministrazione ci stiamo impegnando nel promuovere iniziative e progetti in cui una squadra di professionisti, a titolo gratuito e nel pieno rispetto della privacy, offre le proprie competenze per supportare la comunità in un periodo di profonda emergenza” ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti.

Il progetto “Telefono amico per l’età evolutiva” va ad aggiungersi a quello già attivato nella giornata di ieri dall’associazione Psy Alchimia, che prevede un ampio servizio di conforto e supporto alla cittadinanza attraverso l’ausilio di psicologi, sociologi e nutrizionisti e indirizzato anche ai genitori separati grazie alla partecipazione dell’associazione SeparazionePapà.

Soddisfatta per l’attivazione del nuovo progetto “Telefono amico per l’età evolutiva” anche l’assessore alle pari opportunità e qualità della vita Maria Luisa Volponi: “Iniziative di questo tenore sono importanti per tutelare le persone che fanno parte dell’età evolutiva, che rappresenta quella fascia più fragile della popolazione che può risentire in maniera più forte di questo periodo di emergenza e isolamento. La nostra Amministrazione è sempre attenta a diffondere e promuovere simili progetti, rivolgo un ringraziamento sincero a tutti coloro che con queste iniziative si stanno impegnando attivamente nel sostenere la nostra comunità”.

Questi i numeri telefonici che possono essere contattati per il progetto “Telefono amico per l’età evolutiva”:

Dottor Nazzareno Quinzi – Terapista della Neuropsicomotricità

Giovedì e venerdì dalle 18 alle 19 (3496835133)

Dottoressa Irene Silvestri – Psicologa

Mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 (3452219840)

Dottoressa Emanuela Biscossi – Logopedista

Martedì e giovedì dalle 11 alle 12 (3383507946

