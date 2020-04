ASCOLI PICENO – Grazie alla generosità dell’agenzia Allianz di Ascoli Piceno Lanciotti & partners assicurazioni e servizi finanziari, la Croce Rossa del Piceno simbolicamente rappresentata dalla presidente della sezione di Ascoli Piceno Cristiana Biancucci , ha ricevuto una fornitura di 500 mascherine ffp2 nella giornata di oggi, 16 aprile.

“È stato un gesto generoso, è davvero utile ai tanti volontari impegnati in questi giorni nello svolgimento delle funzioni che siamo chiamati ad assolvere come Croce Rossa – ha detto Cristiana Biancucci – gesti come questi sono preziosi”.

Dello stesso avviso anche Cristian Melatini presidente del comitato di San Benedetto del Tronto e Valeria Corbelli presidente Croce Rossa comitato Sibillini. “Da parte dei nostri volontari un grazie sincero- ha sottolineato Melatini – ogni giorno siamo impegnati in prima linea in favore del territorio e anche attraverso questi gesti sentiamo la vicinanza da parte di tutti.

“Un’azione concreta un gesto importante di amore nei confronti del Piceno, essendo noi i tre comitati del Piceno, dobbiamo sempre di più collaborare e mantenere forte quella sinergia che c’è in Croce Rossa e deve diventare motivo di esempio, perché insieme possiamo fare davvero di più” conclude Valeria Corbelli comitato dei Sibillini.

“Si è trattato tanto di un gesto concreto per il territorio – hanno detto gli agenti Andrea Lanciotti e Pierpaolo Fioravanti della Lanciotti & partners – quanto di un appello a chi può, a fare altrettanto. Siamo in un momento particolare, in cui anche con poco, possiamo essere cittadinanza attiva e supportare coloro che sono impegnati nel frontline dell’emergenza sanitaria in corso”.

