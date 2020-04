Ecco come partecipare

ASCOLI PICENO – Nasce ad Ascoli un’iniziativa per far ripartire l’economia della città.

“Compra in Ascoli” è il nome della campagna e della pagina facebook attraverso la quale commercianti e cittadini possono interagire.

Di seguito le regole per partecipare.

Invia un breve video, della durata massima di un minuto, sulla pagina Facebook “Compra in Ascoli”.

Per i commercianti:

Chi ha un’attività ad Ascoli invii un video “Compra in Ascoli perché“, indicando uno o più motivi per scegliere di comprare nel proprio locale.

Per i cittadini:

Inviate un video o una foto del prodotto acquistato, un “Compro in Ascoli perché” spiegando i motivi della scelta.

“Facciamo diventare virale questa campagna di rilancio della nostra splendida città! Tutti insieme supereremo questo momento di difficoltà per far ripartire l’economia del nostro territorio”.

