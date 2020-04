SCORRI LE NOTIZIE VERSO IL BASSO PER GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

Qui le notizie di ieri, 16 aprile

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES Due contagi in più nel Piceno (268): Pu 2277, An 1686, Mc 895, Fm 379.

Di seguito le tabelle dell’Ente

ORE 11.30 COSA DICONO I DATI GORES Si conferma la tendenza degli ultimi giorni:

a) in numero assoluto, i positivi accertati restano sotto quota 100 per il sesto giorno consecutivo. Dal 10 marzo scorso era accaduto solo due volte che fossero meno di 100, il 6 e 8 aprile.

b) l‘incremento percentuale sul totale per il sesto giorno consecutivo è inferiore al 2%, molto inferiore rispetto a quello registrato ancora attualmente in alcune regioni del Nord (1,5% oggi).

c) per la terza volta in assoluto e per la seconda consecutiva vengono analizzati più di mille campioni in un giorno (1012).

d) per la terza volta in assoluto e per la seconda volta consecutiva il rapporto tra tamponi positivi e analizzati scende al di sotto del 10% (8,6% oggi).

ORE 10.15 Covid-19, il calcio che si ferma: sospese tutte le competizioni giovanili e Primavera femminile

ORE 9.45 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE I nuovi casi positivi nelle Marche sono 86 su 1012 tamponi fatti. In totale i contagi sono 5668 su 24730 test.

Di seguito le tabelle dell’Ente

ORE 9.30 Covid-19, mille mascherine gratuite per i cittadini di Acquaviva. Al via le consegne

ORE 9 “Compra in Ascoli”, al via un’iniziativa social per aiutare l’economia della città

