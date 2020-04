SCORRI LE NOTIZIE VERSO IL BASSO PER GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

ORE 18 CONFERENZA PROTEZIONE CIVILE

ORE 15.30 Rinviato “Cabaret, amoremio!” a Grottammare, slitta al 3 giugno scadenza del bando di partecipazione

ORE 15 Piunti, lettera a Ceriscioli: “Madonna del Soccorso, tornare presto all’originalità dei reparti”

ORE 14.30 Coronavirus, traffico regolare e in lieve ripresa sull’Asse Attrezzato ad Ascoli

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES Due contagi in più nel Piceno (268): Pu 2277, An 1686, Mc 895, Fm 379.

ORE 13 Maltignano, al via la distribuzione di mascherine. Tutte le info

ORE 12.30 “Navigator online per trovare lavoro nei campi”, l’annuncio di Coldiretti Marche

ORE 12.15 Vino: la filiera chiede confronto urgente al Ministro. Proposte quattro azioni

ORE 12 Covid-19, traffico in leggero aumento anche sulla Salaria. Quasi vuote piazze e altre strade

ORE 11.30 COSA DICONO I DATI GORES Si conferma la tendenza degli ultimi giorni:

a) in numero assoluto, i positivi accertati restano sotto quota 100 per il sesto giorno consecutivo. Dal 10 marzo scorso era accaduto solo due volte che fossero meno di 100, il 6 e 8 aprile.

b) l‘incremento percentuale sul totale per il sesto giorno consecutivo è inferiore al 2%, molto inferiore rispetto a quello registrato ancora attualmente in alcune regioni del Nord (1,5% oggi).

c) per la terza volta in assoluto e per la seconda consecutiva vengono analizzati più di mille campioni in un giorno (1012).

d) per la terza volta in assoluto e per la seconda volta consecutiva il rapporto tra tamponi positivi e analizzati scende al di sotto del 10% (8,6% oggi).

ORE 11 Centro Primavera di San Benedetto, tamponi Coronavirus tutti negativi

ORE 10.45 Sindacati all’attacco: “Asur Marche assente, operatori sanitari rimasti senza protezioni”

ORE 10.30 Coronavirus. Sembra aumentare il traffico automobilistico in Riviera

ORE 10.15 Covid-19, il calcio che si ferma: sospese tutte le competizioni giovanili e Primavera femminile

ORE 9.45 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE I nuovi casi positivi nelle Marche sono 86 su 1012 tamponi fatti. In totale i contagi sono 5668 su 24730 test.

ORE 9.30 Covid-19, mille mascherine gratuite per i cittadini di Acquaviva. Al via le consegne

ORE 9 “Compra in Ascoli”, al via un’iniziativa social per aiutare l’economia della città

