ORE 19 Coronavirus, Abruzzo: 97 nuovi casi su 1113 tamponi fatti. Tre decessi, 246 totali

ORE 18.50 Covid-19, nel Piceno autorizzata dall’Aifa una nuova sperimentazione clinica

ORE 18.45 Bertolaso a Civitanova, Ceriscioli: “Nessun ospedale marchigiano può assolvere a questa funzione”

ORE 18.30 Bertolaso questo lo aveva previsto? Liberati 183 posti di Intensiva. Progetto100 l’ha pensato lui?

ORE 18.20 DATI GORES MARCHE DECESSI

Sono 11 i decessi nella Regione Marche nelle ultime 24 ore, un numero in contrazione rispetto ai giorni scorsi. In totale sono 795 dall’inizio dell’epidemia, di cui 432 a Pesaro, 171 Ancona, Macerata 113, Fermo 61, Ascoli 11, extra regione 7.

C’è l’undicesima vittima Covid-19 nel Piceno: è un uomo di 71 anni di Folignano, affetto da patologie pregresse ricoverato da marzo in una clinica privata fuori provincia. Lì, purtroppo, aveva contratto il Coronavirus. Ne aveva parlato ieri il sindaco di Folignano Matteo Terrani (clicca qui).

Il più giovane deceduto di oggi aveva 61 anni, era un uomo di Pesaro senza patologie pregresse.

ORE 18 CONFERENZA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli (capo Protezione Civile): “Totale positivi 106962, con un incremento di 355.

3793 positivi accertati oggi.

Pressione su sanità: 2812 in terapia intensiva con 124 meno di ieri ieri. 25786 i ricoverati con sintomi, -1107 pazienti, dato più basso dal 27 marzo. In isolamento 78364, pari al 73% del totale.

575 nuovi deceduti.

I guariti sale a 42727, 2563 guariti in più, il numero più alto in assoluto.

Numero tamponi quasi 66 mila.

Da oggi in poi le conferenze stampa della Protezione Civile si svolgeranno il mercoledì e il venerdì”.

ORE 17.30 Saturimetri a disposizione per tutti gli abitanti di Spinetoli

ORE 17 Madonna del Soccorso, un respiratore e tante mascherine da Colli del Tronto

ORE 16.30 “L’ospedale di San Benedetto resterà Covid-19 a tempo indeterminato?”

ORE 16 Ascoli, contributi alle famiglie con persone autistiche. Domande entro il 9 maggio

ORE 15.30 Rinviato “Cabaret, amoremio!” a Grottammare, slitta al 3 giugno scadenza del bando di partecipazione

ORE 15 Piunti, lettera a Ceriscioli: “Madonna del Soccorso, tornare presto all’originalità dei reparti”

ORE 14.30 Coronavirus, traffico regolare e in lieve ripresa sull’Asse Attrezzato ad Ascoli

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES Due contagi in più nel Piceno (268): Pu 2277, An 1686, Mc 895, Fm 379.

Di seguito le tabelle dell’Ente

ORE 13 Maltignano, al via la distribuzione di mascherine. Tutte le info

ORE 12.30 “Navigator online per trovare lavoro nei campi”, l’annuncio di Coldiretti Marche

ORE 12.15 Vino: la filiera chiede confronto urgente al Ministro. Proposte quattro azioni

ORE 12 Covid-19, traffico in leggero aumento anche sulla Salaria. Quasi vuote piazze e altre strade

ORE 11.30 COSA DICONO I DATI GORES Si conferma la tendenza degli ultimi giorni:

a) in numero assoluto, i positivi accertati restano sotto quota 100 per il sesto giorno consecutivo. Dal 10 marzo scorso era accaduto solo due volte che fossero meno di 100, il 6 e 8 aprile.

b) l‘incremento percentuale sul totale per il sesto giorno consecutivo è inferiore al 2%, molto inferiore rispetto a quello registrato ancora attualmente in alcune regioni del Nord (1,5% oggi).

c) per la terza volta in assoluto e per la seconda consecutiva vengono analizzati più di mille campioni in un giorno (1012).

d) per la terza volta in assoluto e per la seconda volta consecutiva il rapporto tra tamponi positivi e analizzati scende al di sotto del 10% (8,6% oggi).

ORE 11 Centro Primavera di San Benedetto, tamponi Coronavirus tutti negativi

ORE 10.45 Sindacati all’attacco: “Asur Marche assente, operatori sanitari rimasti senza protezioni”

ORE 10.30 Coronavirus. Sembra aumentare il traffico automobilistico in Riviera

ORE 10.15 Covid-19, il calcio che si ferma: sospese tutte le competizioni giovanili e Primavera femminile

ORE 9.45 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE I nuovi casi positivi nelle Marche sono 86 su 1012 tamponi fatti. In totale i contagi sono 5668 su 24730 test.

Di seguito le tabelle dell’Ente

ORE 9.30 Covid-19, mille mascherine gratuite per i cittadini di Acquaviva. Al via le consegne

ORE 9 “Compra in Ascoli”, al via un’iniziativa social per aiutare l’economia della città

