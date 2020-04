MALTIGNANO – Si comunica questo fine settimana il comune di Maltignano provvederà a recapitare a tutte le famiglie di Maltignano una dotazione di mascherine facciali testate.

Lo fa sapere il sindaco Armando Falcioni.

Per motivi di organizzazione e di attuali risorse per il momento si consegnerà intanto una mascherina per nucleo familiare al fine di incentivarne l’uso e come raccomandazione al rispetto della normativa vigente sulla prevenzione della pandemia, come distanza sociale e divieto di uscire di casa.

Con l’avvicinarsi dell’allentamento delle restrizioni si provvederà ad un’ulteriore fornitura, partendo dalle categorie più esposte a rischi sanitari.

La consegna avverrà tramite cassetta postale e verrà svolta dalla Protezione Civile comunale e dai membri del consiglio comunale che hanno dato tutti la disponibilità a questa specifica attività di volontariato. Tutti saranno muniti di mascherine, guanti e gel disinfettante.

Non essendo un presidio medico si consiglia comunque di sterilizzarla prima del primo uso e gettare l’involucro nella differenziata dopo la lettura delle istruzioni.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.