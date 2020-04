ASCOLI PICENO – Come già documentato in mattinata a San Benedetto e a Centobuchi lungo la Salaria, abbiamo monitorato la viabilità anche nel capoluogo.

Alle ore del 14.30 il traffico sull’Asse Attrezzato, alle porte della città di Ascoli che conduce nel quartiere Monticelli, alla Superstrada e alla zona industriale, è risultato regolare e in lieve ripresa rispetto ai giorni precedenti e da inizio emergenza Coronavirus.

Probabilmente, anche in questo caso, l’incremento dei veicoli in transito è dovuto alle prime riaperture commerciali come previsto nel Decreto governativo emesso di recente.

