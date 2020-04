Il presidente della Regione Marche con l’ex capo della Protezione Civile per Progetto 100: “Da lunedì iniziamo il piano. Sarà importante liberare tutti gli altri ospedali per tenerli puliti. Qui sarà un polo ospedaliero Covid-19”

CIVITANOVA MARCHE – Si è svolto nel pomeriggio un sopralluogo nell’area della fiera di Civitanova, dove da ieri sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera. Erano presenti il presidente Luca Ceriscioli, l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, l’assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, il Direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni e il consigliere regionale Francesco Micucci.

“Il progetto – ha detto il presidente Ceriscioli – servirà a realizzare un polo ospedaliero per malati Covid. E’ un fatto importante per la Regione Marche, perché servirà a far respirare gli ospedali per l’attività ordinaria. C’è un grande bisogno di tornare a dare una risposta a tutti i malati. Per un paio di mesi è stata sospesa tutta l’attività programmata, mantenendo solo gli interventi urgenti. Tutti gli ospedali vorrebbero tornare domani mattina a svolgere la propria attività”.

“Il piano che cominceremo da lunedì sarà proprio in questa direzione e la parte sanitaria attende questa realizzazione perché arriverà un momento in cui sarà importante poter liberare fino all’ultimo ospedale e ci si immagina una gestione lunga. Alcuni credono che da qui a poco sparirà il problema. La convinzione di molti invece è che la guardia vada tenuta alta a lungo e che avere nel sistema regionale un ospedale che si occupi esclusivamente di questo permetterà di tenere tutti gli altri puliti. Rispetto alle strutture tradizionali, questo ospedale ha una capacità di gestione molto più efficiente”.

“Gli ospedali tradizionali nascono per scopi molto diversi: per gestioni più piccole, legate all’attività ordinaria. Quindi la funzione di questa struttura è duplice: permette nell’immediato questo svuotamento della parte Covid degli ospedali, ma dà una garanzia al nostro sistema regionale che se dovesse esserci un ritorno o una recrudescenza, potremo contare su una struttura come questa, con una funzione che nessun’altra è in grado di assolvere“.

