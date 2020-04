Consente di misurare e monitorare il grado di saturazione di ossigeno nel sangue, in particolare, misura la quantità di ossigeno legata all’emoglobina

SPINETOLI – Saturimetri a disposizione per tutti gli abitanti di Spinetoli. Lo comunica il Sindaco Alessandro Luciani, che ha aggiunto che questi sono stati consegnati alla Croce Verde e ai Carabinieri che ne gestiranno l’utilizzo.

Questo importante strumento diagnostico è stato donato al Comune dalla ditta Elettro Stella nella mattinata del 17 aprile.

Ricordiamo che il saturimetro consente di misurare e monitorare il grado di saturazione di ossigeno nel sangue, in particolare, misura la quantità di ossigeno legata all’emoglobina. Risulta per questo essere uno strumento importante, ad esempio, per la gestione domiciliare dei pazienti con sospetta o accertata infezione covid-19.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.