SPINETOLI – Grande gesto di generosità a Spinetoli. 750 mascherine certificate da distribuire alla cittadinanza sono state donate al Comune.

Chi non ha già richiesto le mascherine a domicilio, può recarsi presso “La Nuova Edicola” (Via Vittorio Emanuele 42, Pagliare del Tronto) e ritirarle gratuitamente, fermo restando il criterio una mascherina per famiglia.

