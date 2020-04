ACQUASANTA TERME – “Come avevamo già anticipato, visto il prorogarsi dell’emergenza sanitaria e della conseguente prospettiva di ritorno ad una normalità in cui potremo uscire nuovamente solo se muniti di dispositivi di protezione individuale, il nostro obiettivo era quello di reperire mascherine in quantità sufficiente per rifornire tutti gli Acquasantani. Finalmente ci siamo riusciti, e grazie all’azienda ascolana Graziano Ricami da oggi abbiamo la fornitura necessaria e la qualità che chiedevamo”.

Così, il 18 aprile, in una nota il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni: ” Le mascherine che vi consegneremo, infatti, sono composte da un triplo strato di TNT30, e realizzate secondo il Decreto oltre ad essere riutilizzabili, lavabili ed igienizzabili con la normale candeggina, finché non si riscontrino alterazioni visibili ad occhio nudo. Abbiamo ordinato una mascherina per ognuno di voi, cari concittadini”.

Distribuzione avviata dal 19 aprile: “A partire da domani sarete raggiunti nelle vostre case e vi verranno consegnate dal personale della Croce Verde, della Protezione Civile e della Pro Loco. Veniamo noi da voi. Voi continuate a restare a casa, ed insieme ce la faremo”.

