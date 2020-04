ASCOLI PICENO – Si ripresenta la possibilità di fare richiesta di buoni spesa nella città delle Cento Torri.

Dalla mezzanotte di lunedì 20 aprile alle 23.59 di martedì 21 aprile, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 possono presentare ad Ascoli richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito comunale

Modalità di presentazione della domanda La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

a mezzo e-mail : protocollo@comune.ascolipiceno.it

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicatePer informazioni e richiesta di assistenza per la presentazione della domanda è possibile contattare l’URP ai seguenti numeri: 3332072310, 3386612225 ed i Servizi Sociali ai seguenti numeri : 3293603850-3668120329. Solo nei due giorni indicati il Servizio Protocollo (Piazza Arringo 7) osserverà il seguente orario di sportello: 9 – 12,30 , martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18213



