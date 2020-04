ASCOLI PICENO – Una delle kermesse estive più apprezzate in provincia purtroppo non si svolgerà quest’anno.

La Mangialonga Picena è stata rimandata al 2021. Il percorso enogastronomico si sarebbe dovuto tenere il 19 luglio nelle colline di Offida ma è stato deciso lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, ecco il comunicato diffuso dall’organizzazione.

Buongiorno a tutti voi!

Non è un momento facile ma ne usciremo ancora più forti.

Sono diversi giorni che insieme ai miei soci/amici Emanuele e Federica cerchiamo di monitorare l’evolversi dell’emergenza sanitaria cercando di capire da TUTTI i punti di vista come riuscire a mantenere viva la nostra manifestazione.

Un evento a noi TANTO CARO.

Un evento per noi di rivincita sul territorio.

Un evento che ci ha permesso di crescere e conoscere fantastiche persone.

Ma oggi, più che mai, dobbiamo essere bravi e capire quando è il momento di fermarsi per poi ripartire più forti di prima.

Parole come “evitare assembramenti” o “distanziamento sociale” cozzano con la filosofia della MANGIALONGA PICENA.

Le incertezze sono troppe e le certezze pochissime.

La Mangialonga è un evento che necessita di mesi di preparazione dalla logistica alla preparazione “fisica” di bicchieri, gadget, passaporti, ambulanze, autobus, quad, cucine mobili e tante altre mansioni che NON possono essere fatte e/o annullate nell’ultima settimana.

Da soli non siamo in grado di realizzare un evento per noi così tanto oneroso per poi “bloccarlo” all’ultimo momento…NON RIUSCIAMO… VORREMMO TANTO RISCHIARE ANCHE QUESTA VOLTA (COME SPESSO ABBIAMO FATTO E VINTO) MA QUESTA VOLTA NON CE LA FACCIAMO. A MALINCUORE RIMANDIAMO L’EDIZIONE MANGIALONGAPICENA 2020 ALL’ANNO PROSSIMO.

Se la situazione dovesse migliorare (e migliorerà) terremo viva l’anima della Mangialonga con piccoli eventi…ma questo sarà valutato man mano la situazione diventi più chiara.

Ci auguriamo possiate capire e accettare la nostra SOFFERTA scelta. Un abbraccio a tutti voi e presto torneremo a ridere ed abbracciarci!

GRAZIE PER AVER AVUTO FIDUCIA IN NOI. GRAZIE PER IL SOSTEGNO CHE CI AVETE SEMPRE DATO CON UN ABBRACCIO, CON UN SORRISO O CON UN “SEMPLICE” MESSAGGIO DI INCORAGGIAMENTO.

Marco, Emanuele e Federica

P.s.: tutti gli amici che hanno già acquistato i biglietti saranno contattati nei prossimi giorni al recapito telefonico/email.

