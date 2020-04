SEGUI LA DIRETTA SCORRI IN BASSO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

ORE 21 AGGIORNAMENTO PROTEZIONE CIVILE ITALIA

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 20 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.237, con un decremento di 20 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.573 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 62 pazienti rispetto a ieri.

24.906 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 127 pazienti rispetto a ieri.

80.758 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 454 e portano il totale a 24.114. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 48.877, con un incremento di 1.822 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.587 in Lombardia, 13.522 in Emilia-Romagna, 14.557 in Piemonte, 10.061 in Veneto, 6.568 in Toscana, 3.496 in Liguria, 3.212 nelle Marche, 4.365 nel Lazio, 3.019 in Campania, 1.929 nella Provincia autonoma di Trento, 2.810 in Puglia, 1.190 in Friuli Venezia Giulia, 2.210 in Sicilia, 2.062 in Abruzzo, 1.540 nella Provincia autonoma di Bolzano, 424 in Umbria, 854 in Sardegna, 828 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 242 in Basilicata e 213 in Molise

ORE 20.30 Covid-19, due guarigioni a Monteprandone. Loggi: “Gioia grande, continuiamo a rispettare regole”

ORE 19.30 Covid-19, Abruzzo: 2612 casi positivi e 263 decessi da inizio emergenza

ORE 19 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Sono nove i decessi nella nostra regione nelle ultime 24 ore. A questi vanno aggiunti altri tre decessi avvenuti nei giorni scorsi per i quali è stata confermata la diagnosi ed è stata trasmessa la documentazione clinica. Il numero delle vittime sale in totale, quindi a 834.

Di seguito la documentazione completa Report decessi 20aprile

ORE 18.30 Ceriscioli smentisce Ricciardi: “Zero contagi nelle Marche entro fine maggio. Nel Piceno e Fermano già raggiunto”

ORE 17.30 Fondi sanificazione: Ascoli € 33 mila, San Benedetto 30, Grottammare 9, Monteprandone 7, Martinsicuro 6

ORE 17 Palestre e Coronavirus, Manuel Ciabattoni: “Più certezze per il nostro settore. Sport fondamentale per la salute”

ORE 16.30 Forza Italia tutta cuoricini con Ceriscioli e Bertolaso: “Lui è il migliore, Covid Center opera strategica”

ORE 16 Il Fiera Hospital oggi non vuoterebbe neanche un ospedale Covid delle Marche

ORE 15.45 Covid-19, a Folignano guarisce la prima persona contagiata. Terrani: “Bellissima notizia”

ORE 15.30 Ricciardi: “Zero contagi Covid a fine giugno per Marche e Lombardia”

ORE 15 Grottammare: altre 2500 mascherine, ecco come richiederle. Consegnati finora 5300 dispositivi ai cittadini

ORE 14.30 Anziani in difficoltà nel prendere i medicinali, la Polizia aiuta una coppia

ORE 14.20 DATI AREA VASTA 5

ORE 14 DATI GORES Secondo giorno consecutivo a zero contagi per il Piceno: i positivi accertati restano a quota 271. Si conferma comunque una frattura tra centro nord e centro sud marchigiano: a Pesaro i contagiati sono 2333 con una crescita di 21 unità rispetto a ieri; Ancona 1737 (+19) mentre a sud, oltre al Piceno, si rileva Fermo a 391 (+7) e Macerata a 922 (+8).

Coronavirus DIRETTA Piceno ancora “zero casi” in un giorno. FM + 7, MC + 8, AN +19, PU + 21

Qui il Pdf aggiornamento ore 12 GORESgiallo20042020_12

ORE 11 25 aprile, “Flash Mob Monteprandone” per la festa della Liberazione: canti e tricolore dai balconi

ORE 10 Covid-19, controlli sulle spiagge e in mare delle Fiamme Gialle: nove multe e due denunce

ORE 9.45 Sono 57 i positivi accertati a seguit dei 907 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Lo comunica il Gores Marche. Il totale dei positivi è 5826

Qui tutti i dati in Pdf GORESblu20042020_9

