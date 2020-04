In tempi di Coronavirus un sostegno per le persone più fragili

ASCOLI PICENO – Nella mattinata, all’Ufficio Centrale di Poste Italiane di Ascoli Piceno, i militari della locale Stazione Carabinieri, muniti di delega scritta da parte di una ottantenne del posto, si sono recati di buonora a ritirare la pensione dell’anziana donna, in virtù di una collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Società Poste Italiane, a carattere nazionale e limitata al periodo emergenziale, per il ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni Carabinieri in favore di cittadini impossibilitati a raggiungere gli Uffici postali.

La convenzione, assolutamente gratuita, è dedicata agli ultra 75enni che riscuotono la pensione in contanti e non sono titolari di libretto o conto corrente postale e non abbiano già delegato altri, ed è attivabile telefonando alla Stazione Carabinieri del proprio paese o contattando il numero verde di Poste Italiane 800 556 670.

I Carabinieri, anche con questo nuovo servizio, abituati da sempre ad assistere le popolazioni dei territori anche più isolati e impervi, garantiranno, con assoluta dedizione e disponibilità, ulteriore vicinanza e prossimità a favore di una fascia d’età particolarmente debole e vulnerabile, soprattutto in questo periodo.

