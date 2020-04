ASCOLI PICENO – Discesa ripida fortunatamente nel numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva nelle Marche per Covid-19.

Sono 78 i ricoverati in terapia intensiva, 90 in meno rispetto al picco di fine marzo. Mentre sono 181 in terapia semi-intensiva, sette in meno rispetto a ieri (20 aprile) e ben 134 in meno rispetto al massimo di fine marzo.

In tutto i ricoverati in condizioni più gravi sono 259, ovvero 232 in meno rispetto al massimo del 30 marzo (482).

