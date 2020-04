Principalmente per Marche Nord anche se parte del materiale sarà consegnato anche all’ospedale di Ascoli che al momento sta lavorando quasi al massimo delle possibilità

ANCONA – Roche incrementa la fornitura dei tamponi per Marche Nord: già consegnati 53 kit, per un totale di circa 10 mila tamponi, che diventeranno 14 mila con una ulteriore consegna prevista per il 24 aprile.

L’Azienda assicura continuità nelle forniture, sia per quanto riguarda Marche Nord, sia per quanto riguarda il laboratorio di Ascoli, che già dispone dei quantitativi sufficienti per lavorare quasi al massimo della capacità produttiva.

“Un altro passo avanti molto importante – afferma il presidente Luca Ceriscioli – che ci consentirà di estendere ulteriormente l’attività diagnostica sulla popolazione, e quindi, di rafforzare al massimo le misure di contenimento, anche in vista dell’avvio della fase due”.

Soddisfazione anche da parte del Direttore generale di marche Nord Maria Capalbo: “È molto importante – spiega- e ci permetterà di governare al meglio la fase 2 post emergenza, una fase molto delicata per evitare di tornare ad avere alti picchi di contagiati nella popolazione”.

