ASCOLI PICENO – Quello che verrà sarà il primo 25 aprile in cui, a causa del Covid-19, non sarà possibile onorare il sacrificio dei Partigiani Ascolani e di tutta Italia al Colle San Marco, luogo simbolo della Resistenza ascolana.

Per questo motivo il Collettivo Caciara ha deciso perciò di festeggiare comunque la festa della Liberazione attraverso diverse iniziative per conoscere e far conoscere cosa fosse il fascismo, la resistenza e tutto ciò che da quegli avvenimenti ne è derivato. Per visualizzare gli eventi in programma, clicca qui.

Il Collettivo Caciara chiuderà questa serie di iniziative con una chiacchierata in diretta Facebook con il Professor Alessandro Barbero alle ore 17.

Insieme al professor Alessandro Barbero si parlerà di chi erano i Partigiani, del tipo di conflitto che ha spaccato a metà il nostro paese e cosa vuol dire la Resistenza al giorno d’oggi.

