SCORRI IN BASSO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

Qui la diretta di ieri, giovedì 23 aprile

=============================================================================

ORE 14 Scendono ancora i ricoverati nelle Marche per Covid-19 a partire da quelli in intensiva: sono oggi 61, ben 108 in meno al massimo di fine marzo (169) e dieci in meno rispetto a ieri.

Il numero di ricoverati in semi-intensiva resta stabile a 165; 479 sono i ricoverati non in intensiva e 226 in area post critica (totale 831).

Ricordiamo che a Civitanova è in corso di realizzazione un ospedale alla Fiera con 42 posti per ricoveri in Intensiva e 42 in Semi-Intensiva.

ORE 13.30 DATI GORES

I contagiati per provincia: Pesaro 2401 (+27), Ancona 1785 (+17), Macerata 976 (+20), Fermo 412 (+10), Ascoli 275 (+1), extra regione 179 (+1).

Qui il Pdf completo Report_schema_sintetico_monitoraggio_agg_24aprile2020_ore12 (1)

_____________________________________________________________________________

ORE 10 ELABORAZIONI DATI GORES Giornata in leggera controtendenza rispetto alla settimana precedente per quanto riguarda i dati mattutini forniti dalla Regione Marche. Analizziamoli con i soliti quattro indicatori:

a) il dato più confortante è il numero di tamponi analizzati, 1440, soltanto 13 in meno del record di due giorni fa.

b) Torna però a salire sopra l’1% la percentuale di nuovi positivi sul totale, per la precisione +1,3%: livello che non si raggiungeva dallo scorso 17 aprile.

c) Aumenta sopra il 5% la percentuale di tamponi positivi sul totale: 5,3% per l’esattezza. Nell’ultima settimana solo una volta è stato riscontrato un valore superiore.

d) Intanto il numero di positivi assoluto ha superato quota 6 mila: per la precisione 6028.

ORE 9.40 DATI GORES Sono 76 i positivi per Covid-19 accertati nelle ultime 24 dal Gores Marche. Il numero è in aumento rispetto agli ultimi giorni anche se va considerato che il numero di tamponi analizzati, 1440, è il più alto dall’inizio.

Di seguito il report completo GORESblu24042020_9

=============================================================================

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.