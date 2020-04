Al Sacrario di San Marco per ricordare i caduti nella guerra di Liberazione, il primo cittadino fa parlare di sé per indossare una mascherina insolitamente nera, colore del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana

ASCOLI PICENO – Una “mini-cerimonia” quella che si è tenuta stamattina al Sacrario di Colle San Marco per ricordare i partigiani caduti nella guerra di Liberazione. A causa delle misure di restrizione per il coronavirus, erano presenti soltanto il Prefetto Rita Stentella, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, la vicepresidente regionale Anna Casini, il consigliere provinciale Stefano Novelli e delegati dell’Anpi.

Ha colpito particolarmente il look del sindaco Fioravanti, che si è presentato con mascherina nera: il colore proprio del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana e di un colore ben diverso da quello abitualmente in commercio. Caso o no? Sicuramente occorreva prestare più attenzione semmai sia stata sbadataggine, dopo le parole del leghista Antonini (clicca qui) e la cena fascista di Acquasanta di qualche mese fa alla quale partecipò anche Fioravanti.

Successivamente tutti i presenti, durante la cerimonia, hanno tolto le mascherine su indicazione del Prefetto e hanno soltanto mantenuto la distanza di sicurezza.

