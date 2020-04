SCORRI SOTTO PER L’AGGIORNAMENTO CRONOLOGICO DELLE NOTIZIE DI OGGI

ORE 11.30 La pesca sportiva vicina all’emergenza Coronavirus, donati 1535 euro

ORE 11.15 Covid-19, multato ciclista sul lungomare di Grottammare

ORE 11 ELABORAZIONE DATI GORES Domenica da definire forse interlocutoria per i dati diffusi dal Gores Marche. Innanzitutto vi è una considerevole diminuzione dei tamponi analizzati: 851, non si scendeva così in basso dal 16 aprile.

Seppur in numeri assoluti il valore dei positivi è sempre relativamente basso, anche se in leggero aumento rispetto a ieri (53), il rapporto con il numero di tamponi analizzati risulta aumentato al 6,2% (non accadeva dal 19 aprile) mentre l’incremento dei nuovi contagiati sul totale è dello 0,9%, in aumento rispetto a ieri ma sempre al di sotto della soglia dell’1%.

ORE 10.30 “Siamo sulla stessa barca”, la bella opera dell’artista sambenedettese Samanta Massicci

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Su 851 campioni analizzati nelle ultime 24 ore, i positivi risultano 53. In totale 6111.

Di seguito il report completo GORESblu26042020_9

