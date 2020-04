SCORRI SOTTO PER L’AGGIORNAMENTO CRONOLOGICO DELLE NOTIZIE DI OGGI

ORE 20 Domenica di controlli in Riviera, un centinaio di accertamenti anti-Coronavirus

ORE 19 Covid-19, Abruzzo: 27 nuovi casi su 1234 tamponi. Due decessi

ORE 18.30 PROTEZIONE CIVILE

Ad oggi, 26 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.

21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri. 82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 260 e portano il totale a 26.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 64.928, con un incremento di 1.808 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, 12.341 in Emilia Romagna, 9.138 in Veneto, 6.069 in Toscana, 3.480 in Liguria, 4.573 nel Lazio, 3.308 nelle Marche, 2.924 in Campania, 2.937 in Puglia, 1.682 nella Provincia autonoma di Trento, 2.107 in Sicilia, 1.248 in Friuli Venezia Giulia, 2.068 in Abruzzo, 994 nella Provincia autonoma di Bolzano, 296 in Umbria, 783 in Sardegna, 254 in Valle d’Aosta, 797 in Calabria, 219 in Basilicata e 200 in Molise.

ORE 18.10 GORES MARCHE Un dato che, seppur triste, segna un forte ridimensionamento del numero in termini assoluti: sono stati due i decessi registrati oggi a causa del coronavirus nelle Marche. Un numero che non si registrava dai primi giorni della diffusione dell’epidemia in regione.

Purtroppo a questo numero si devono aggiungere altre tre vittime, per le quali la diagnosi è stata confermata soltanto oggi. Il numero totale di vittime sale così a 884 per le Marche, di cui oltre la metà, 447, nella sola provincia di Pesaro-Urbino. 187 le vittime ad Ancona, 137 a Macerata, 63 a Fermo, 12 ad Ascoli, 8 fuori regione.

Il 94,4% delle vittime aveva patologie pregresse; età media 80,2.

542 sono uomini, 342 donne.

ORE 18 Pizze al taglio, rosticcerie e gelaterie: consentita la vendita d’asporto

ORE 17.45 A passeggio sulla pista ciclabile tra Grottammare e Cupra nonostante il divieto: multato

ORE 17.30 Giuseppe Conte presenta la “Fase 2”: conferenza stampa in diretta alle 20.20

ORE 17.15 Fiera Hospital, la Lega si smarca: “Civitanova lazzaretto delle Marche. Milioni spesi in malo modo”

ORE 17 “Dalla Vibrata al Tronto, il nostro fantastico territorio”, immagini mozzafiato dall’alto

ORE 16.40 PICENO Sono 117 i guariti nel Piceno su 276 casi accertati (12 i decessi). Di seguito la tabella odierna dell’Area Vasta 5.

ORE 16 TERAPIA INTENSIVA Restano stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri: 58. Scendono ancora invece i pazienti ricoverati in semi-intensiva: 147 oggi rispetto ai 151 di ieri. Ci sono poi 296 pazienti ricoverati non in terapia intensiva. Inoltre altri 225 pazienti sono ricoverati in area post critica. Sono in totale 726.

ORE 14 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Tre contagi in più nel Piceno, ora sono 279. Nel Pesarese 2428, nell’Anconetano 1796, nel Maceratese 998 e nel Fermano 423.

In particolare, a Pesaro l’aumento è di 17, ad Ancona di 7, Macerata 13, Fermo 7, Ascoli 3, extra regione 6.

ORE 12.30 Vescovo Carlo Bresciani: “Fase 2, siamo in attesa di indicazioni e condizioni per messe e funzioni”

ORE 12.15 Controlli anti-Coronavirus, altro ciclista multato a Grottammare

ORE 12 25 Aprile, più di mille controlli nel Piceno: tredici sanzioni

ORE 11.30 La pesca sportiva vicina all’emergenza Coronavirus, donati 1535 euro

ORE 11.15 Covid-19, multato ciclista sul lungomare di Grottammare

ORE 11 ELABORAZIONE DATI GORES Domenica da definire forse interlocutoria per i dati diffusi dal Gores Marche. Innanzitutto vi è una considerevole diminuzione dei tamponi analizzati: 851, non si scendeva così in basso dal 16 aprile.

Seppur in numeri assoluti il valore dei positivi è sempre relativamente basso, anche se in leggero aumento rispetto a ieri (53), il rapporto con il numero di tamponi analizzati risulta aumentato al 6,2% (non accadeva dal 19 aprile) mentre l’incremento dei nuovi contagiati sul totale è dello 0,9%, in aumento rispetto a ieri ma sempre al di sotto della soglia dell’1%.

ORE 10.30 “Siamo sulla stessa barca”, la bella opera dell’artista sambenedettese Samanta Massicci

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Su 851 campioni analizzati nelle ultime 24 ore, i positivi risultano 53. In totale 6111.

