ORE 16 TERAPIA INTENSIVA Restano stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri: 58. Scendono ancora invece i pazienti ricoverati in semi-intensiva: 147 oggi rispetto ai 151 di ieri. Ci sono poi 296 pazienti ricoverati non in terapia intensiva. Inoltre altri 225 pazienti sono ricoverati in area post critica. Sono in totale 726.

ORE 14 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Tre contagi in più nel Piceno, ora sono 279. Nel Pesarese 2428, nell’Anconetano 1796, nel Maceratese 998 e nel Fermano 423.

In particolare, a Pesaro l’aumento è di 17, ad Ancona di 7, Macerata 13, Fermo 7, Ascoli 3, extra regione 6.

Qui il report completo GORESgiallo26042020_12 (1)

ORE 12.30 Vescovo Carlo Bresciani: “Fase 2, siamo in attesa di indicazioni e condizioni per messe e funzioni”

ORE 12.15 Controlli anti-Coronavirus, altro ciclista multato a Grottammare

ORE 12 25 Aprile, più di mille controlli nel Piceno: tredici sanzioni

ORE 11.30 La pesca sportiva vicina all’emergenza Coronavirus, donati 1535 euro

ORE 11.15 Covid-19, multato ciclista sul lungomare di Grottammare

ORE 11 ELABORAZIONE DATI GORES Domenica da definire forse interlocutoria per i dati diffusi dal Gores Marche. Innanzitutto vi è una considerevole diminuzione dei tamponi analizzati: 851, non si scendeva così in basso dal 16 aprile.

Seppur in numeri assoluti il valore dei positivi è sempre relativamente basso, anche se in leggero aumento rispetto a ieri (53), il rapporto con il numero di tamponi analizzati risulta aumentato al 6,2% (non accadeva dal 19 aprile) mentre l’incremento dei nuovi contagiati sul totale è dello 0,9%, in aumento rispetto a ieri ma sempre al di sotto della soglia dell’1%.

ORE 10.30 “Siamo sulla stessa barca”, la bella opera dell’artista sambenedettese Samanta Massicci

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Su 851 campioni analizzati nelle ultime 24 ore, i positivi risultano 53. In totale 6111.

Di seguito il report completo GORESblu26042020_9

