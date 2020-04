SCORRI SOTTO PER L’AGGIORNAMENTO CRONOLOGICO DELLE NOTIZIE DI OGGI

Qui tutte le notizie di ieri, 27 aprile

=============================================================================

ORE 19.30 Covid-19, Abruzzo: da inizio emergenza 2899 casi e 310 decessi

ORE 18.45 SITUAZIONE NEL PICENO DATI AREA VASTA 5

Sono 279 i positivi nella provincia picena e di questi 138 sono guariti e 128 in quarantena. Dodici sono stati i decessi.

Per quanto riguarda i comuni, ad Ascoli i positivi sono stati in totale 77, di cui 3 deceduti e 4 guariti; a San Benedetto 68, di cui 4 deceduti e 2 guariti; Grottammare e Monsampolo 17 positivi; Monteprandone 16, Castel di Lama 10 (1 guarito), Force 9 positivi;

ORE 18.40 PROTEZIONE CIVILE

Ad oggi, 28 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.863 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.

19.723 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri.

83.619 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 in Veneto, 5.896 in Toscana, 3.571 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.334 nelle Marche, 2.802 in Campania, 2.919 in Puglia, 1.565 nella Provincia autonoma di Trento, 2.143 in Sicilia, 1.239 in Friuli Venezia Giulia, 1.990 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Bolzano, 275 in Umbria, 772 in Sardegna, 209 in Valle d’Aosta, 764 in Calabria, 205 in Basilicata e 195 in Molise.

ORE 18.30 DATI GORES

Sono 899 i decessi totali registrati nelle Marche, di cui 4 nelle ultime 24 ore (più due decessi nei giorni precedenti ma della cui diagnosi ci si è accertati soltanto oggi).

L’età media dei deceduti marchigiani è 80,3 anni; il 94,6% aveva patologie pregresse. Ben 484 i decessi nel Pesarese, mentre il Piceno è la provincia meno colpita (12).

ORE 18 Cassa integrazione in deroga, 37,3 milioni alla Regione Marche

ORE 17.45 Loggi e Vallorani scrivono ai commercianti di Monteprandone: “Piano dettagliato per voi”

ORE 17.30 Dai commercianti la richiesta di aiuto: “Fatturato azzerato ma non le spese”

ORE 17 Misure anti-Covid nei cantieri del sisma, 30 milioni di euro alle imprese del Cratere

ORE 16.30 Trofeo ciclistico “Cavallo di Fuoco” in versione digitale a Ripatransone

ORE 16 Covid-19, quattro sanzioni per violazione delle misure. Una denuncia per possesso di droga

ORE 15.30 San Benedetto, a maggio proseguono le attività ricreative “Social”

ORE 14.30 DATI GORES Positivi per provincia Marche: Pesaro 2473 (+34), Ancona 1800 (+1), Macerata 1006 (+7), Fermo 427 (+4), Ascoli 279 (zero), extra regione 190 (+2).

Qui tutto il Pdf GORESgiallo28042020_12

_____________________________________________________________________________

ORE 14 Fiera Hospital, Ceriscioli: “Scelta obbligata. Lì andranno i pazienti in terapia intensiva”

ORE 13.30 Apertura negozi e attività di asporto, i nuovi orari nelle Marche

ORE 13 Papa Francesco: “Prudenza e obbedienza alle disposizioni”. Una risposta alla Cei e anche al Vescovo D’Ercole

ORE 12.30 Ascoli, altre mascherine donate da privati: “Per famiglie bisognose e terremotati”

ORE 10.30 ELABORAZIONE DATI GORES Sale la percentuale di tamponi positivi sul totale, anche se resta sotto la soglia del 5% (quindi meno di un tampone su 20 è risultato positivo).

Mentre l’incremento di nuovi positivi sul totale, pur in aumento rispetto al giorno precedente, resta sotto all’1%, precisamente 0,8%.

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE I tamponi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 48 su 1033 analizzati. In totale, nelle Marche, 6175 casi da inizio emergenza.

Di seguito il report completo GORESblu28042020_9

=============================================================================

ORE 9.45 Spiagge ancora vietate lungo la costa, anche dopo il 3 maggio? Una sanzione a Grottammare

ORE 9.30 Ripatransone, al via la distribuzione di mascherine gratuite per mille famiglie

ORE 9 Consiglio in videoconferenza a Cupra, approvato bilancio e scadenza Tari posticipata al 30 novembre per emergenza Covid

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.