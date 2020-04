ASCOLI PICENO – Lavori in corso nelle giornate del 29 e 30 aprile nel capoluogom

L’Amministrazione Comunale di Ascoli rende noto che nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 aprile – per l’esecuzione di lavori di riparazione di allaccio fognario – sarà interdetto l’accesso veicolare in Via San Serafino da Montegranaro per le provenienze da Largo A. Clementoni (via A. Rigantè e Ponte Romano).

A tal proposito, è stato stabilito l’obbligo di proseguire diritto all’intersezione con Largo A. Clementoni per tutti coloro che proverranno dal Ponte Romano e da via A. Rigantè.

Idonea segnaletica di preavviso per la chiusura dell’accesso veicolare in via San Serafino da Montegranaro sarà installata presso l’intersezione di viale M. Federici/via Faiano/via Rigantè, nonché in via B. Tucci all’intersezione con la stessa via Rigantè.

L’Amministrazione Comunale rende noto il divieto di sosta con rimozione coatta, con orario 0-24, su tutti i lati della via interessata ai lavori, fino al termine degli stessi.

