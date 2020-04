Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale di giovedì 30 aprile

ORE 14.45 Maffei e Fiera Hospital: “Adesso cambiano racconto, anche vuoto servirà”

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero contagi nel Piceno nelle ultime 24 ore, i casi da inizio emergenza restano 281. Fermo +4 (435), Macerata +7 (1017), Ancona +5 (1810), Pesaro +16 (2506) nelle altre province. Extra regione +5 (198).

Di seguito l’elenco completo GORESGIALLO30APRILE

ORE 14.15 Centro Primavera, riprendono gli incontri tra ospiti e familiari. “Calendario e misure di sicurezza”

ORE 14.10 Riapre il cimitero a San Benedetto: “Non più di 15 persone per volta, uso obbligato di guanti e mascherine”

ORE 14 Treni circolanti nelle Marche, nuovo elenco. No assembramenti, garantire distanze e protezioni per personale ferroviario

ORE 13.30 Paese Alto San Benedetto, via la Ztl fino al prossimo 12 settembre

ORE 13.15 Piunti scrive a Conte e ai ministri: “Capacità fiscale dei Comuni azzerata. Servono idee e risorse”

ORE 13 Negativi i primi 50 test sieriologici effettuati ai sanitari dell’Area Vasta 5

ORE 12.30 Covid-19, si riduce ad 8 il numero dei casi a Grottammare. Piergallini: “Fase 2, ci vuole cautela”

ORE 12.15 DOCU-VIDEO I sambenedettesi rispettano la quarantena. Spiaggia e lungomare senza passeggio

ORE 12 Spostamenti fuori Regione, Falcioni all’Anci Marche: “Considerare ‘status’ dei territori di confine”

ORE 11.30 Covid-19, controlli della Guardia Costiera sui litorali: sanzioni

ORE 11 Banco alimentare, sanificato magazzino di San Benedetto: “Il nostro lavoro prosegue”

ORE 10.15 ELABORAZIONE DATI GORES

a) il numero di contagiati accertati in valori assoluti, 37, è inferiore a 100, quota superata per l’ultima volta l’11 aprile. Inoltre per il quarto giorno consecutivo è inferiore a 50.

b) il numero di tamponi analizzati, 1268, è il quarto in assoluto per la Regione Marche.

c) il rapporto tra tamponi analizzati e positivi è stato del 2,9% per il secondo giorno consecutivo. Non supera il 10% dal 14 aprile e da quattro giorni consecutivi è sotto al 5%.

d) l‘incremento dei nuovi contagiati sul totale è stato per il secondo giorno consecutivo dello 0,6%, da sei giorni inferiore all’1%.

e) la media del numero dei contagiati accertati ad aprile è stata di 78,8 al giorno. Dal 7 al 31 marzo fu di 151,2 nuovi contagi al giorno. Ma la media 20 aprile-30 aprile è stata di 42,1 nuovi contagi accertati al giorno.

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE 37 nuovi casi su 1268 tamponi analizzati in Regione nelle ultime 24 ore. Totale positivi 6247.

Qui il Pdf integrale Gores GORESblu30042020_9

