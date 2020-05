ASCOLI PICENO – Continuano a scendere i ricoverati in Terapia Intensiva nelle Marche: ad oggi sono 44, ben 125 in meno di quanto erano il 31 marzo, giorno di picco. I ricoverati in Terapia Semi-Intensiva sono invece 119, ben 196 in meno del picco.

Di seguito la situazione dei ricoverati attuali negli ospedali marchigiani. A questi si aggiungono 65 ricoverati in struttura per post-acuti e 144 ospiti in altre strutture.

In totale i ricoverati sono 743.

