Qui tutte le notizie di ieri, primo maggio

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore un contagio in più nel Piceno. Da inizio emergenza, quindi, i casi positivi nella nostra provincia sono 282. Soltanto a Fermo la dinamica dell’aumento ha mostrato un incremento relativo, anche se la provincia fermana arriva da molti giorni a crescita molto lenta o stabile.

A Pesaro 2529 positivi (+2), Ancona 1814 (+1), Macerata 1026 (+2), Fermo 449 (+9), Ascoli 282 (+1), extra regione 198 (zero).

Di seguito il report completo odierno GORESgiallo02052020_12

ORE 13 Parchi e giardini ancora chiusi dal 4 maggio a San Benedetto. Ecco quali e perché

ORE 12.30 Primo Maggio, mille controlli nel Piceno: 20 sanzioni. Elicottero della Polizia in spiaggia per un’avaria

ORE 11.30 Sisma, Legnini: “Rivoluzione copernicana. Si ricostruirà in autocertificazione, progettisti fondamentali”

ORE 12 Grottammare, 7200 mascherine gratuite consegnate ai cittadini. “Ora ultima fase di distribuzione”

ORE 11 Spiaggia e Coronavirus, proposte Itb: 12 metri quadri per ombrellone, massimo 3 persone

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES

Il dato odierno può essere considerato il migliore dall’inizio dell’epidemia.

Se in termini assoluti il 26 aprile vi furono soltanto 16 casi, è vero che in quella data in tamponi furono 510, la metà di quanti analizzati nelle ultime 24 ore.

Dunque abbiamo un numero di nuovi positivi basso, 23, con un incremento percentuale dello 0,4%.

La percentuale di tamponi positivi sul totale è del 2,2%.

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE 23 nuovi casi su 1033 tamponi analizzati in Regione. Totale positivi 6298.

I dati odierni, il report completo GORESblus02052020_9

