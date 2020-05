COLLI DEL TRONTO – Oltre 2500 porzioni di gelato per regalare un sorriso in un momento particolare a 800 famiglie in difficoltà. Questa è l’iniziativa che si terrà in 3 comuni (Colli del Tronto, Castorano e Spinetoli) grazie al supporto della Cattolica Assicurazioni Salvi e Santori Srl e il gruppo Gelaterie Cremosè.

La distribuzione si svolgerà nel periodo maggio-luglio, ogni settimana circa 8 chili di gelato a 8/12 famiglie: 500 grammi di gelato per nuclei di 2 persone; 750 grammi, per nuclei di 4 persone; un chilo di gelato per nuclei di 4 persone.

Le vaschette saranno consegnate a domicilio da un responsabile di ogni Comune.

“In questo periodo di emergenza covid-19 – commentano i tre sindaci, Cardilli, Fanesi e Luciani – abbiamo cercato di rispondere alle esigenze primarie delle famiglie in difficoltà. Con la consegna delle vaschette di gelato proviamo a fare qualcosa in più: il gelato rimane sempre un condensato di felicità da gustare, per adulti e bambini. Ecco, vogliamo cercare di regalare un sorriso ai nostri concittadini in difficoltà. Sicuri che, per citare Papa Francesco, il sorriso è contagioso”.

