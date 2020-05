Qui tutte le notizie di ieri, 3 maggio

ORE 8.30 Mascherine obbligatorie anche agli spazi aperti nei prossimi 15 giorni, ordinanza in Abruzzo.

ORE 8 Emergenza Coronavirus, al via la Fase 2. Oltre 118 mila imprese marchigiane riaprono. Di nuovo accessibili spiagge, parchi e cimiteri mantenendo distanziamento sociale e con uso di guanti e mascherine. Chiusi gli spostamenti da Regione a Regione: validi solo per lavoro, salute e urgenze. Ok attività motorie e sport ma individualmente. Spostamenti da Comune a Comune con autocertificazione.

