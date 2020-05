Qui tutte le notizie di ieri, 3 maggio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

============================================================================

ORE 13.30 Consiglio a Grottammare in tempi di Covid-19. Novità in vista per l’occupazione di suolo pubblico

ORE 13 “Fase 1”, a Cupra Marittima oltre mille accertamenti anti-Covid. Quindici sanzioni

ORE 12.50 Grottammare sud, tornano persone e biciclette sul lungomare e in spiaggia

ORE 12.40 Buoni spesa a Centobuchi e Monteprandone, online il secondo bando

ORE 12.30 Terminato a San Benedetto il primo giro di distribuzione delle mascherine gratuite per i cittadini

ORE 11.30 Biciclette e persone sui lungomari di San Benedetto e Porto d’Ascoli, guarda le foto

ORE 10.30 Vendita d’asporto, irregolarità segnalate a San Benedetto

ORE 10.15 Migliaia di controlli della Polizia Municipale durante la Fase 1

ORE 10.10 Fonica su mezzo della Protezione civile a San Benedetto.

____________________________________________________________________________

ORE 10 APPROFONDIMENTO DATI GORES

Un incremento soprattutto della percentuale di tamponi positivi sul totale anomalo se confrontato con quanto avvenuto negli ultimi 20 giorni. E’ del 7,9% la percentuale di tamponi positivi rilevati, un dato che non si registrava dallo scorso 16 aprile e arrivato dopo una lunga discesa culminata, domenica 3 maggio, nel livello più basso in assoluto (1,9%). Sarà importante capire se si tratta di un dato estemporaneo e da domani si riprenderà la tendenza precedente.

La crescita dei nuovi contagiati sul totale resta limitata: +0,7%(ma era stata +0,3% domenica 3 maggio).

ORE 10 San Benedetto, aumenta il traffico automobilistico

ORE 9.30 Sequestrate oltre 10 mila mascherine non idonee, sanzioni e denunce nel Teramano

_____________________________________________________________________________

ORE 9 DATI GORES

Il Gores ha comunicato che dei 557 tamponi analizzati, 44 sono stati riscontrati positivi nelle ultime 24 ore.

Qui il Pdf completo GORESblu04052020_9

______________________________________________________________________________

ORE 8.30 Mascherine obbligatorie anche agli spazi aperti nei prossimi 15 giorni, ordinanza in Abruzzo.

ORE 8 Emergenza Coronavirus, al via la Fase 2. Oltre 118 mila imprese marchigiane riaprono. Di nuovo accessibili spiagge, parchi e cimiteri mantenendo distanziamento sociale e con uso di guanti e mascherine. Chiusi gli spostamenti da Regione a Regione: validi solo per lavoro, salute e urgenze. Ok attività motorie e sport ma individualmente. Spostamenti da Comune a Comune con autocertificazione.

Sotto, la spiaggia di San Benedetto il 4 maggio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.