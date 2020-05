ASCOLI PICENO – Il 4 maggio è stato sbloccato parzialmente il “lockdown” in tutta Italia.

Ad Ascoli Piceno parchi di nuovo fruibili, vietate e transennate le aree bimbi. Anche la pista ciclabile e Colle San Marco hanno avuto il via libera per le attività motorie.

Molte persone in più, rispetto nei giorni scorsi, in strada e a fare sport come testimoniato dal nostro video e dalle nostre foto. Tanti hanno indossato la mascherina.

Anche sull’Asse Attrezzato il traffico veicolare è aumentato: da oggi nelle Marche hanno riaperto oltre 118 mila imprese.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.