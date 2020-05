OFFIDA – Il Sindaco Luigi Massa torna sulla notizia uscita sui giornali e ribadisce che nessun medico operante a Offida è positivo ai tamponi per il Covid-19.



“Per la tranquillità dei miei cittadini – ribadisce Massa – dopo essermi informato con chi di dovere, posso affermare in assoluta certezza che nessun medico è risultato positivo ai tamponi effettuati per il Coronavirus. In un momento come questo, in cui le persone vivono di mille ansie e paure dovute a un lungo periodo di emergenza e di conseguente quarantena, è necessario che le informazioni siano chiare e precise”.



Il Sindaco Luigi Massa ne approfitta per lanciare un altro messaggio. Invita i propri cittadini a continuare ad applicare consapevolmente e in maniera rigorosa le disposizioni che riguardano il distanziamento personale (di almeno un metro e di due metri in caso si svolgano attività sportive ora consentite) il divieto di assembramenti e l’utilizzo di mascherine e guanti (obbligatorio per l’accesso alle attività commerciali e altamente consigliato all’aperto).



Il primo cittadino comunica anche la riapertura del mercato contadino e di quello del giovedì, quest’ultimo solo per gli esercenti ambulanti di prodotti alimentari.

