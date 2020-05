OFFIDA – Ricevere sui proprio telefoni di casa (quelli inseriti negli elenchi pubblici), ma anche sul cellulare, un messaggio dell’Amministrazione pubblica? Da oggi a Offida diventa possibile. Da oggi, 5 maggio, è attivo il servizio Alert Sistem, che Ali (Autonomie Locali Italiane) ha messo a disposizione dei Comuni associati, grazie alla collaborazione con la società ComunicaItalia.

Un filo diretto tra Amministrazione e cittadini in cui l’informazione, tramite il telefono, consentirà di comunicazioni immediate riguardanti eventuali allerte (meteo o di altra natura), sospensioni di servizi, interruzioni di strade, chiusure delle scuole, ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti il Comune.

“Il sistema – precisa il Sindaco Luigi Massa – consente, per chi vorrà, un’ulteriore possibilità affinché sia ancora più efficace. Infatti, oltre sui numeri inseriti negli elenchi pubblici, i cittadini potranno potranno ricevere messaggi anche sui fissi non presenti in elenco o su cellulare personale. Basta compilare l’apposito modulo che si aprirà cliccando sulla sezione Alert Sistem presente sul sito del Comune. Anche i non residenti proprietari di immobili nel territorio comunale potranno attivare il servizio indicando, nel modulo, l’indirizzo dell’immobile”.

