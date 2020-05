ASCOLI PICENO – Il Piceno, e non solo, ottiene una brillante menzione da uno dei quotidiani più famosi al mondo.

Il ‘The Telegraph‘, noto giornale britannico, elogia in un suo articolo Ascoli Piceno considerandola tra le città storiche dell’Italia meritevoli di essere visitate quando finirà l’emergenza Coronavirus.

Nel pezzo viene elogiata, comunque, tutta l’Italia e anche altre zone delle Marche. Una grande attestato di stima per il nostro Paese amato, e questo già si sapeva, da tutto l’estero.

E’ sicuramente gradevole per Ascoli Piceno essere in un elenco prestigioso: “Tra i venti motivi per tornare in Italia”.

Per visualizzare l’articolo del ‘The Telegraph’, clicca qui.

