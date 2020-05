Qui tutte le notizie di ieri, 5 maggio

ORE 20.15 Parrucchieri ed estetiste, nelle Marche si punta a riapertura dal 18 maggio

ORE 20 Attività sportive e motorie svolte in forma individuale nelle Marche, leggi il decreto

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 6 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 214.457, con un incremento rispetto a ieri di 1.444 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 91.528, con una decrescita di 6.939 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.333 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.

15.769 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 501 pazienti rispetto a ieri. 74.426 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 369 e portano il totale a 29.684. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 93.245, con un incremento di 8.014 persone rispetto a ieri. Il numero così alto dei pazienti dimessi e guariti è dovuto ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.753 in Lombardia, 14.858 in Piemonte, 8.391 in Emilia-Romagna, 6.789 in Veneto, 5.088 in Toscana, 4.433 nel Lazio, 3.306 in Liguria, 3.236 nelle Marche, 2.903 in Puglia, 2.340 in Campania, 2.201 in Sicilia, 1.791 in Abruzzo, 982 nella Provincia autonoma di Trento, 962 in Friuli Venezia Giulia, 644 in Calabria, 623 in Sardegna, 579 nella Provincia autonoma di Bolzano, 179 in Molise, 172 in Basilicata, 171 in Umbria e 127 in Valle d’Aosta.

ORE 18.45 “Tax Credits” come i Ccf: il governo pensa ad un bonus vacanze per milioni di famiglie

ORE 18.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Cinque decessi nelle ultime 24 ore in Regione. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale a 948.

Di seguito tutti i dati odierni Report_sint_decessi_COVID19_agg_06-05-2020

ORE 18 AGGIORNAMENTO AREA VASTA 5

Sono 172 i guariti su 285 casi positivi nel Piceno, in base ai numeri divulgati dall’Area Vasta 5. Di seguito i dati aggiornati.

ORE 18 DIRETTA VIDEO Turismo, spiagge e cultura: il ministro Franceschini al Senato

ORE 17.45 Abruzzo, 22 nuovi casi su 1400 test: tutti nel Pescarese. Zero contagi nelle altre province

ORE 17.30 Ugl: “Per la fase due allestiamo due pronto soccorso a San Benedetto: uno Covid e uno No-Covid”

ORE 16.30 Carassai: consegnati libri, mascherine e piccoli doni ai bambini

ORE 16.15 Terapia Intensiva e Semi-Intensiva, 345 ricoverati in meno rispetto al 30 marzo

ORE 16 APPROFONDIMENTO DATI GORES

E’ ancora Pesaro la provincia marchigiana dove si registra la maggior crescita di contagi in valore assoluto e percentuale: +18 rispetto a ieri, +0,7% in percentuale. Segue Macerata, +5 (+0,48%), poi Ancona +1, Fermo +1, Ascoli zero. Extra regione +3.

ORE 16 Cassa integrazione, secondo flusso di domande dalle Marche all’Inps per oltre 18 mila lavoratori

ORE 15.30 Fase 2, nelle Marche approvate linee guida per lezioni a “distanza”

ORE 15 Abruzzo, parrucchieri riaprono dal 18 maggio: anche estetisti, tatuatori e centri benessere

ORE 14.30 Via Palmaroli, riqualificazione completata a Grottammare: taglio nastro “social” il 19 maggio

ORE 14 200 mascherine per l’Unione ciechi e ipovedenti, dono di Prefettura e Polizia

ORE 13.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero contagi nel Piceno nelle ultime 24 ore, da inizio emergenza i casi in provincia restano 285.

Di seguito tutti i dati, provincia per provincia Report_schema_sintetico_monitoraggio_agg06-05-2020_ore12

ORE 13 Ospedale San Benedetto bloccato e con soli 21 pazienti Covid. Domanda a Ceriscioli-Bertolaso: succederà ancora?

ORE 12 APPROFONDIMENTO DATI GORES

Non supera il 3% la percentuale di tamponi positivi rispetto al totale, anche se leggermente superiore al dato di ieri (2,4%). Ricordiamo che il dato del 4 maggio (7,9%) era sovrastimato a causa di una concentrazione dei tamponi degli ultimi giorni.

L’incremento del numero dei contagiati sul totale resta allo 0,5%, esattamente come ieri.

ORE 11.30 Pesaro, mortalità +120%. “Come curare il Covid-19, un dodecalogo. Ma si investe solo per il Fiera Hospital”

ORE 11.20 DATI GORES Sono 29 i positivi su 981 analizzati nelle Marche nelle ultime 24 ore. In totale i contagiati dall’inizio dell’epidemia sono 6421

ORE 11.15 San Benedetto “vuota” nell’era del Coronavirus, il video della Polizia Municipale

ORE 11 “Hospice dell’ospedale di San Benedetto chiuso senza neanche comunicarcelo”

ORE 10 Controlli anti Covid-19, sospesa azienda a Maltignano: denunciato 42enne

