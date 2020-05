Qui tutte le notizie di ieri, 5 maggio

ORE 16 APPROFONDIMENTO DATI GORES

E’ ancora Pesaro la provincia marchigiana dove si registra la maggior crescita di contagi in valore assoluto e percentuale: +18 rispetto a ieri, +0,7% in percentuale. Segue Macerata, +5 (+0,48%), poi Ancona +1, Fermo +1, Ascoli zero. Extra regione +3.

ORE 16 Cassa integrazione, secondo flusso di domande dalle Marche all’Inps per oltre 18 mila lavoratori

ORE 15.30 Fase 2, nelle Marche approvate linee guida per lezioni a “distanza”

ORE 15 Abruzzo, parrucchieri riaprono dal 18 maggio: anche estetisti, tatuatori e centri benessere

ORE 14.30 Via Palmaroli, riqualificazione completata a Grottammare: taglio nastro “social” il 19 maggio

ORE 14 200 mascherine per l’Unione ciechi e ipovedenti, dono di Prefettura e Polizia

ORE 13.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero contagi nel Piceno nelle ultime 24 ore, da inizio emergenza i casi in provincia restano 285.

Di seguito tutti i dati, provincia per provincia Report_schema_sintetico_monitoraggio_agg06-05-2020_ore12

ORE 13 Ospedale San Benedetto bloccato e con soli 21 pazienti Covid. Domanda a Ceriscioli-Bertolaso: succederà ancora?

ORE 12 APPROFONDIMENTO DATI GORES

Non supera il 3% la percentuale di tamponi positivi rispetto al totale, anche se leggermente superiore al dato di ieri (2,4%). Ricordiamo che il dato del 4 maggio (7,9%) era sovrastimato a causa di una concentrazione dei tamponi degli ultimi giorni.

L’incremento del numero dei contagiati sul totale resta allo 0,5%, esattamente come ieri.

ORE 11.30 Pesaro, mortalità +120%. “Come curare il Covid-19, un dodecalogo. Ma si investe solo per il Fiera Hospital”

ORE 11.20 DATI GORES Sono 29 i positivi su 981 analizzati nelle Marche nelle ultime 24 ore. In totale i contagiati dall’inizio dell’epidemia sono 6421

ORE 11.15 San Benedetto “vuota” nell’era del Coronavirus, il video della Polizia Municipale

ORE 11 “Hospice dell’ospedale di San Benedetto chiuso senza neanche comunicarcelo”

ORE 10 Controlli anti Covid-19, sospesa azienda a Maltignano: denunciato 42enne

