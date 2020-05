Una lettera del dottor Claudio Maria Maffei documenta le strategie consigliate per gestire l’epidemia anche dopo il primo picco. Tuttavia la Regione Marche sta andando in altra direzione: “Si tratta della risposta in assoluto col peggior rapporto tra risorse investite (tante) e risultati ottenuti pochi”

ANCONA – Di seguito una analisi di Claudio Maria Maffei, ex direttore dell’Inrca di Ancona, su come gestire nella maniera migliore le cure per il coronavirus Covid-19 alla luce delle analisi effettuate dagli istituti sanitari nazionali.

E’ stato dato questi giorni grande spazio ad una elaborazione dei dati di mortalità del primo trimestre 2020. Una analisi congiunta ISTAT- Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato e quantificato quanto già si sapeva: dove e quando l’epidemia da Covid-19 colpisce di più la mortalità che ne deriva è molto superiore a quella “ufficialmente” attribuita al coronavirus. Ad esempio nella Provincia di Pesaro-Urbino nel mese di marzo 2020 c’è stato un aumento complessivo della mortalità del 120%, mentre a Bergamo si è raggiunto un aumento shock (come dice Quotidiano Sanità) di quasi il 600%.

Per dare un equivalente a queste percentuali in Provincia di Pesaro-Urbino ci sono stati tra il 20 febbraio e il 31 marzo 912 decessi contro i 454 della media del quinquennio 2015-2019. E solo 157 di questi decessi è stato “ufficialmente” in questa Provincia attribuito al Covid nelle statistiche Istat (283 secondo il Gores). Quindi ad ogni decesso attribuito al Covid-19 ce ne sono almeno altri due che “dovrebbero” essergli direttamente o indirettamente attribuiti.

I decessi “in più” sono o Covd-19 non diagnosticati, o decessi per complicanze di patologie pregresse che il coronavirus ha fatto precipitare o decessi per cure mancate perché in questo periodo tutto il sistema sanitario “è saltato”.

E’ evidente che rispondere a uno tsunami sanitario e sociale di questo genere soprattutto a livello ospedaliero non è razionale. Puoi fare quello che vuoi, ma se aspetti l’epidemia in ospedale perdi e i cittadini ne pagano le conseguenze.

La scelta è investire quanto più possibile sulla prevenzione soprattutto in termini di risorse umane facendo le seguenti cose:

1 dotarsi di una funzione epidemiologica strutturata che analizzi i dati (sierologici, microbiologici e clinici) e identifichi i fenomeni emergenti significativi;

2 modulare i provvedimenti per il “distanziamento sociale” sulla base di questi dati;

3 potenziare le attività di gestione domiciliare dei casi;

4 potenziare le attività di identificazione dei contatti dei soggetti positivi al tampone;

5 procedere ad idonee misure di quarantena anche con strutture ad hoc requisite;

6 potenziare le attività di screening mirato in categorie a rischio;

7 innalzare gli standard organizzativi ed assistenziali delle strutture socio-sanitarie, residenze protette e strutture residenziali in generale;

8 fare progetti mirati su gruppi e comunità a rischio (carceri ad esempio);

9 tutelare meglio a domicilio le persone con malattie croniche in modo da evitare loro l’aggravarsi della loro condizione;

10 rendere gli ospedali e le altre strutture sanitarie sicure per i pazienti e gli operatori;

11 informare ed educare i cittadini e gli operatori;

12 informare ed educare i decisori a partire dai politici.

E ora rispolveriamo gli studi classici: in cauda venenum. Scegliere la strada della prevenzione vuol dire darle attenzione progettuale e risorse umane. Non è quello di cui nelle Marche si parla e non è quello su cui si sta investendo. Per ora gli unici investimenti sicuri sono quelli per… sì per il Fiera Hospital con i relativi previsti annessi.

Dodici milioni per avere la macchina e non si sa quanto per metterla in moto e farla girare. Privilegiare una risposta al momento quasi solo con più posti di terapia intensiva non è razionale: non basteranno mai, sarà difficile farli funzionare bene, avranno comunque una alta mortalità. Si tratta della risposta in assoluto col peggior rapporto tra risorse investite (tante) e risultati ottenuti pochi. Le sofferenze in gioco sono tante e pensare che siano soprattutto in coloro che non troverebbero posto in terapia intensiva è miope. Per non dire di peggio.

