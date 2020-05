Qui tutte le notizie di ieri, 7 maggio

ORE 17 All’ospedale di San Benedetto sono soltanto 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il Madonna del Soccorso, che ospita soltanto pazienti Covid dallo scorso marzo, ha al momento 16 pazienti in tutto di cui 3 in intensiva e 13 in reparti non intensivi.

Scende notevolmente inoltre il numero dei ricoverati più gravi per Covid-19 nelle Marche: sono 38 in intensiva e 67 in semi-intensiva, in totale 105. Erano 469 a fine marzo, momento del picco. Sono diminuiti di oltre il 75%.

ORE 14 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore un contagio in più nel Piceno, da inizio emergenza 287 casi in provincia. Marche, dimessi e guariti salgono a 2.278 (su un totale di 6.470 casi positivi riscontrati da inizio epidemia).

ORE 13.30 Via Palmaroli, ecco come avverrà l’inaugurazione via streaming a Grottammare: ospiti “Social” per il nastro

ORE 13 Fase 2, parrucchiere ed estetiste: mascherine e guanti, orario esteso fino alle 21.30 e sanificazioni locali

ORE 11 APPROFONDIMENTO DATI GORES MARCHE

Mai così positivi i dati nella Regione Marche dall’inizio dell’epidemia. Soltanto lo scorso 26 aprile il numero assoluto di nuovi contagi risultò migliore: allora furono 16 unità, oggi 18. Tuttavia il 26 aprile i campioni analizzati furono 510, oggi 834.

Ecco allora che la percentuale di tamponi positivi è la più bassa di sempre dopo quella del 3 maggio (1,9%): 2,16%, contro il 2,23% dello scorso 2 maggio.

Anche l’incremento dei nuovi contagiati sul totale, da tempo al di sotto dell’1%, sta adesso scendendo al di sotto dello 0,5%. In particolare, oggi è stata dello 0,28%, inferiore al precedente dato positivi del 3 maggio quando si registrò lo 0,33%.

ORE 9.15 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore degli 834 tamponi analizzati 18 sono risultati positivi nella nostra regione. Da inizio emergenza, i casi nelle Marche sono 6470.

Il report con i primi numeri della giornata GORESblu08052020_9

ORE 8 Covid, il Piano delle Marche per la seconda onda. DOCUMENTO Ecco gli ospedali che serviranno

